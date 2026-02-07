Il paravento domestico d’autore | il ritorno dell’architettura nomade del vedo non vedo

Il paravento domestico d’autore torna a far parlare di sé. Dopo anni di oblio, si reinventa come elemento di stile negli interni più raffinati. Ricorda un’epoca in cui la privacy si celava dietro a tessuti e legno, ora rivisitata con un tocco moderno. È un ritorno che sorprende e conquista, portando in casa un’arte dell’oscurità e del mistero.

Life&People.it Oggetto di mistero per eccellenza, dimenticato per anni a favore di una trasparenza architettonica – spesso eccessiva – il paravento domestico d'autore torna prepotentemente protagonista negli interni più sofisticati. Questo semplice accessorio funzionale destinato a nascondere il disordine ed a proteggere dagli spifferi delle vecchie dimore, si trasforma in scultura abitabile, una sorta di quinta scenica capace di restituire profondità e narrazione alle case contemporanee. In questa nuovo modo di abitare, la scelta del materiale gioca poi un ruolo cruciale, definendo l'atmosfera che il paravento impone allo spazio.

