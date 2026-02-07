Il Napoli vince un match folle col Genoa | un rigore in pieno recupero cancella la serata horror di Buongiorno

Il Napoli vince una partita pazzesca a Marassi contro il Genoa. La squadra di Spalletti ha rischiato grosso, con due errori di Buongiorno e l’espulsione di Juan Jesus. Nonostante tutto, nel finale, un rigore in pieno recupero permette ai partenopei di conquistare i tre punti, chiudendo sul 3-2. La serata è stata ricca di emozioni e colpi di scena.

Genoa-Napoli, rigore dopo l'errore di Buongiorno e il fallo di Meret: la spiegazione dell'arbitro Massa Durante il secondo tempo di Genoa-Napoli, l'arbitro Massa ha assegnato un rigore ai padroni di casa.

