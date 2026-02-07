Genoa-Napoli rigore dopo l' errore di Buongiorno e il fallo di Meret | la spiegazione dell' arbitro Massa

Durante il secondo tempo di Genoa-Napoli, l’arbitro Massa ha assegnato un rigore ai padroni di casa. Vitinha si trova in area dopo un contatto con Meret, che tocca il pallone ma poi finisce a terra. L’arbitro ha giudicato il fallo di Meret, che aveva anche toccato leggermente il pallone, e ha deciso di concedere il penalty. Questa decisione ha acceso le proteste del Napoli, che ha cercato di contestare senza successo. È stato un momento decisivo che ha cambiato l’andamento della partita.

Momento cruciale al Ferraris durante Genoa-Napoli: Vitinha cade in area di rigore dopo un contatto con Meret. L?arbitro viene richiamato e si dirige verso il VAR per valutare.

