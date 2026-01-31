Lazio batte Genoa 3-2 con un rigore di Cataldi in pieno recupero

La Lazio ha vinto 3-2 contro il Genoa all’ultimo secondo. Nel finale, Cataldi ha segnato su rigore, portando i biancocelesti alla vittoria negli ultimi minuti della partita. Una gara combattuta fino alla fine, con il risultato che cambia nel recupero.

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio batte all'ultimo il Genoa per 3-2, nel match che apre la 23^ giornata di Serie A. Succede tutto nel secondo tempo, prima con le reti biancocelesti di Pedro e Taylor, poi con le due marcature degli ospiti firmate da Malinovskyi e Vitinha. Al decimo minuto di recupero, il rigore di Cataldi consegna i tre punti ai padroni di casa. Squadre spente in avvio di gara, un pò come il clima dell'Olimpico per via dell'assenza dei tifosi laziali in curva. I 22 in campo alzano i giri del motore dopo il primo quarto d'ora, ma la prima vera occasione arriva al 35?, quando Malinovskyi pesca Vitinha in area, neutralizzato dall'uscita di Provedel.

Una partita piena di emozioni quella tra Lazio e Genoa.

La Lazio vince 3-2 contro il Genoa all’ultimo secondo.

