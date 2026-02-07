Il Napoli vince al 95% contro il Genoa al Ferraris. La partita è stata un’altalena di emozioni, con errori pesanti e colpi di genio. Alla fine, la squadra partenopea trova il gol decisivo dal dischetto, portando a casa i tre punti in una sfida aperta e nervosa.

A Marassi è andata in scena una partita che riassume tutto il caos, il fascino e la crudeltà della Serie A: intensità altissima, errori individuali pesanti, colpi di genio e un finale al cardiopalma deciso dal dischetto. Il Napoli di Conte esce dal Ferraris con tre punti pesantissimi e con la sensazione di aver camminato più volte sul filo, mentre il Genoa di De Rossi può recriminare per due rigori subiti a tempo quasi scaduto in poche settimane e per una prestazione che avrebbe meritato almeno il pareggio. Il risultato finale, 2-3, fotografa una gara spaccata in più fasi, con continui cambi di ritmo e di dominio territoriale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il Napoli trema e colpisce al 95': vittoria al Ferraris contro un Genoa furioso

Una partita di pura adrenalina al Ferraris, con il Napoli che vince 3-2 al 95' dopo una gara ricca di emozioni.

Il Napoli vince 3-2 a Genova contro il Genoa in una partita combattuta fino all'ultimo secondo.

