Genoa-Napoli 2-3 spettacolo al Ferraris | Hojlund decide al 95’

Una partita di pura adrenalina al Ferraris, con il Napoli che vince 3-2 al 95’ dopo una gara ricca di emozioni. Il Genoa resiste con un uomo in meno e trova il gol del pareggio, ma a decidere il risultato finale ci pensa Hojlund, che segna il gol decisivo al ultimo secondo. Un match che resterà nella memoria degli spettatori per i continui colpi di scena.

Partita ricca di colpi di scena a Genova: il Napoli supera il Genoa 3-2 in pieno recupero nonostante l’inferiorità numerica. Doppietta decisiva di Hojlund, gol anche per McTominay. Una gara intensa, piena di errori, ribaltoni e tensione fino all’ultimo secondo. Al Ferraris il Napoli batte il Genoa 3-2 al termine di una sfida dai mille volti, trovando il gol decisivo al 95’ con Rasmus Hojlund, protagonista assoluto della serata. L’inizio è da record negativo per gli azzurri. Buongiorno sbaglia il retropassaggio, Meret interviene in ritardo su Vitinha e l’arbitro Massa, dopo il controllo Var, assegna il rigore.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

