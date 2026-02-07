Genoa-Napoli 2-3 al 95° decide il rigore di Hojlund

Il Napoli vince 3-2 a Genova contro il Genoa in una partita combattuta fino all’ultimo secondo. Gli azzurri restano in 10 uomini dal 76° minuto, ma riescono comunque a segnare il gol decisivo al 95° su rigore di Hojlund. Una vittoria che vale molto per il Napoli, arrivata in una sfida vibrante al Ferraris.

Botta e risposta al Ferraris, gli azzurri restano in 10 al 76°, ma passano in extremis GENOVA - Vittoria al cardiopalma e di vitale importanza per il Napoli. I campioni d'Italia di Antonio Conte superano 3-2 il Genoa in pieno recupero nella trasferta del Ferraris: decidono la doppietta di Rasmus Hojlund (suo il rigore decisivo al 95° e con gli azzurri in 10 al 76° per l'espulsione di Juan Jesus) e un gol di Scott McTominay (suona l'allarme per il suo infortunio, l'ennesimo per la squadra). Una partita piena di emozioni con il botta e risposta che inizia con il vantaggio del Grifone arrivato dagli 11 metri con Malinovskyi, mentre il momentaneo 2-2, dopo la rimonta partenopea, era stato di Colombo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti su Genoa Napoli

Una partita di pura adrenalina al Ferraris, con il Napoli che vince 3-2 al 95’ dopo una gara ricca di emozioni.

Succede di tutto a Marassi, dove il Napoli vince 3-2 contro il Genoa in una partita piena di emozioni.

Napoli Genoa: l' esultanza al goal di Hojlund #forzanapolisempre #sscnapoli #napoligenoa

Ultime notizie su Genoa Napoli

