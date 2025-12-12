Sciopero generale 10 mila in corteo a Napoli Linea 1 della Metro ferma Sul palco anche un giornalista di Repubblica

Lo sciopero generale indetto dalla Cgil ha coinvolto circa diecimila persone a Napoli, che si sono radunate in corteo da piazza del Gesu’ a piazza Municipio. La manifestazione ha causato la sospensione del servizio sulla linea 1 della metropolitana, evidenziando il fermento sociale e le richieste dei lavoratori. Sul palco si sono alternati vari rappresentanti, tra cui un giornalista di Repubblica.

Diecimila persone in corteo da piazza del Gesu’ a piazza Municipio per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil. Sul palco gli interventi dei delegati, di Antonio Di Costanzo, giornalista di Repubblica che a nome dei colleghi in sciopero ha letto un documento contro l’annunciata cessione del gruppo editoriale Gedi e i comizi del segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci e del segretario confederale Luigi Giove. Le adesioni, per quanto riguarda il personale di Trenitalia, fino alle ore 6, quando e’ iniziata la fascia di garanzia, hanno raggiunto un Campania il 30 per cento tra il personale mobile (macchinisti e capotreno). Ildenaro.it

