Per una volta l’Associazione Nazionale Magistrati sposa la linea del centrodestra esprimendo, con il suo presidente, Cesare Parodi, dubbi sul testo giuridico del ddl stupri, approvato alla Camera e poi stoppato in Senato. Le parole di Parodi sul consenso informato. Per quanto riguarda il tema della procedibilità in materia di violenza sessuale, rispetto alla quale uno dei progetti di legge all’esame della commissione Giustizia del Senato prevede la procedibilità d’ufficio, Cesare Parodi ha detto: “Su questo mantengo qualche dubbio, perché andiamo a ingerire nei rapporti personali e anche nella possibilità di esprimerli che forse potrebbe imporre una forzatura particolare in una sfera di estrema delicatezza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ddl stupri, l’Anm (per una volta) sposa la linea del centrodestra ed esprime dubbi giuridici