il napoli sbanca marassi in 10 finisce 2 3 per i partenopei

Il Napoli vince 3-2 a Genova, giocando in dieci uomini per quasi tutta la partita. Al 3’ il Genoa ottiene un rigore dopo un fallo in area, e il match si mette subito in salita per i partenopei. Nonostante la superiorità numerica, i padroni di casa riescono a mettere in difficoltà gli ospiti, che però trovano la forza di reagire e portano a casa i tre punti.

GENOVA – La 24° giornata inizia in salita per la squadra di Conte, dopo appena tre minuti un giocatore del Genoa viene atterrato in area e l’arbitro, dopo aver consultato il Var assegna il rigore. Sul dischetto va Malinovskyi che segna con un rasoterra. I partenopei non si abbattono e a sbloccare la partita ci pensa Scott McTominay che nel giro di due minuti porta il Napoli in vantaggio. Al 19° riceve la palla, tira, il portiere para ma il rimpallo finisce sui piedi di Hojlund che non può sbagliare e segna. Bastano 120 secondi per segnare il secondo gol, il numero 8 riceve da Rrahmani, stoppa sul limite dell’area avversaria e, dopo uno sguardo fugace, non ci pensa due volte e tira forte con il destro insaccando la palla alla destra di Bijlow. 🔗 Leggi su Primacampania.it

FInisce 2-3 per i partenopei

