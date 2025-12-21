Il Genoa resta in 10 dopo 3' la beffa al 94' | l' Atalanta vince a Marassi
GENOA-ATALANTA 01 GENOA (3-5-2): Leali 5; Marcandalli 6.5, Otoa 6.5, Vasquez 6.5; Norton-Cuffy 6, Malinovskyi 6.5 (22'st Thorsby 6.5), Frendrup 7, Ellertsson 7, Martin sv (5'pt Sommariva 6); Vitinha 7 (38'st Masini sv), Ekuban 6.5 (22'st Colombo 6). In panchina: Lysionok, Ostigard, Sabelli, Stanciu, Ekhator, Carboni, Fini, Venturino. Allenatore: De Rossi 6.5 ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; De Roon. 🔗 Leggi su Feedpress.me
