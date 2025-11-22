Napoli Atalanta 3-1 | i partenopei ritrovano il successo
Napoli Atalanta: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del match del Maradona, che avrà inizio alle 20.45 e valido per la dodicesima giornata di Serie A In campo allo stadio Maradona di Napoli, Napoli Atalanta, match valido per la dodicesima giornata di Serie A 20252026. Calcio d’inizio alle 20.45 per la sfida che mette di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Serie A, Napoli-Atalanta 3-1: Neres e Lang riportano la squadra di Conte in vetta per una notte Stadio Diego Armando Maradona Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-12-risultati-cronaca-aggiornamenti-dirett - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli 3-1 #Atalanta : Gianluca Scamacca! #NapoliAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X
Napoli-Atalanta 3-1, doppietta di Neres e gol di Lang: per la Dea a segno Scamacca - Dopo il polverone alzatosi dopo il ko di Bologna, il Napoli di Conte dovrà vedersela con la nuova Atalanta di Palladino. Scrive ilmattino.it
Serie A, Napoli-Atalanta 3-1: Conte riparte grazie a Neres e Lang - 1 l' Atalanta nel quarto anticipo della 12esima giornata di Serie A, ritrova la vittoria dopo le tensioni delle ultime settimane e torna in vetta alla classifica almeno per una notte ... Segnala sportmediaset.mediaset.it
Napoli-Atalanta 3-1 pagelle: Neres scaccia i fantasmi, prima gioia per Lang, la Dea si sveglia tardi - 1, i top e flop: doppietta di Neres, rete di Lang. Lo riporta sport.virgilio.it