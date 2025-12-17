Allegri | Il Napoli sarà arrabbiato è una gara difficile Fofana recuperato Leao vediamo domani
L'allenatore Allegri commenta la prossima sfida contro il Napoli, sottolineando la loro determinazione e la possibile reazione dopo le recenti delusioni. Con Fofana recuperato e Leao in dubbio, l'incontro si preannuncia difficile, con il Napoli motivato a conquistare la Supercoppa. La partita promette emozioni e intensità, in un contesto di alta posta in gioco.
Tempo di lettura: 2 minuti “ Sarà un Napoli molto arrabbiato. La Supercoppa è un obiettivo anche per loro. Conte in questi momenti di difficoltà tira sempre fuori il meglio dalle sue squadre”: lo dice il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia della semifinale di Supercoppa italiana a Riad contro il Napol i. La squadra di Conte è reduce dal passo falso di Udine e vorrà riscattarsi e, allo stesso tempo, Allegri sottolinea la differenza tra la sfida di campionato di fine settembre che ha visto i rossoneri vincenti e la gara di domani. “ Il Napoli è forte, ha qualità in velocità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
