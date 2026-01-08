Napoli-Verona Buongiorno bocciato | errori e rigore pesano

Nella partita tra Napoli e Verona, Alessandro Buongiorno ha vissuto una serata difficile, segnata da errori e da un episodio di rigore che ha pesato sul risultato finale. Un'occasione persa per il difensore, che ha visto compromettersi la sua performance in campo a causa di alcune imprecisioni e decisioni cruciali.

Serata da dimenticare per Alessandro Buongiorno nella sfida contro il Verona. La sua prestazione difensiva non ha convinto.

GAZZETTA - Napoli-Verona, Valentini commette fallo su Buongiorno, l'analisi in moviola - Secondo la Gazzetta dello Sport, nell'episodio che ha assegnato il rigore al Verona nella sfida dello Stadio Maradona contro il Napoli, il difensore Alessandro Buongiorno avrebbe invece subito un colp ... napolimagazine.com

Cds – Napoli-Verona, male Marchetti e arbitraggio insufficiente: c’era fallo su Buongiorno - La prestazione del direttore di gara non è stata delle migliori nella sfida di ieri tra Napoli e Verona: questo ha influenzato il risultato ... mondonapoli.it

Amaro Antonio #Conte dopo Napoli-Verona 2-2: «Episodi che ammazzerebbero chiunque. Il gol annullato a #Hojlund Non so dove debba mettere il braccio, deve amputarselo». Il tecnico critica l'arbitro Marchetti ma loda la reazione del gruppo. #Na x.com

Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di DAZN dopo Napoli-Verona 2-2: "Positivo che abbiamo rimontato due gol, ma il risultato non ci soddisfa. Volevamo vincere la gara, ci dispiace e vedremo quello che non è andato bene. Abbiamo preso due gol evitabili. Pens facebook

