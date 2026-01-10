Calcio La Terza Categoria al giro di boa con i campioni d’Inverno di scena al Tolaro Il Monti tasta il polso al ValliZeri Podenzana-Filattiera derby di fuoco

La Terza Categoria si avvia alla fase di ritorno, con il Monti che si conferma campione d’inverno e si prepara alla sfida al ValliZeri. Sul campo del “Tolaro” si svolge un match importante tra Podenzana e Filattiera, in un derby che promette grande intensità. È il primo impegno del girone di ritorno, momento di verifica e continuità per le squadre coinvolte in questa fase della stagione.

Prima tappa del girone di ritorno del campionato di Terza Categoria. Monti campione di mezza stagione. Un titolo, sia detto per inciso, che spesso ha dato la misura esatta dei rapporti di forza ed una indicazione attendibilissima sul vincitore del campionato. Mai come in questo caso è d'obbligo partire dalla Stralunigianpalla, che di colpo diventa per il palcoscenico supersfida, quella che mette di fronte al "Tolaro" la sesta forza del torneo ValliZeri alla capoclasse Monti. La squadra allenata dall'ex tecnico della Filattierese Magnani ha concluso l'andata con una sequela di risultati utili consecutivi, per la precisione sei, che gli hanno fruttato 16 punti, due in più della formazione di Balloni.

Calcio 3a Categoria – Stasera c’è Solferino-Pomponesco (20.45) - Solferino Solferino e Pomponesco aprono questa sera (calcio d’inizio alle 20. vocedimantova.it

Calcio Terza Categoria - È tempo di tornare in campo anche per la Terza Categoria, con le squadre che avranno sfruttato il periodo natalizio per ricaricare le pile in vista della seconda parte del campionato. lanazione.it

Calcio Dilettante: Parte domenica 11 gennaio la Coppa Verona di Terza categoria Come da consuetudine parte a gennaio la Coppa Verona Memorial Segalla di Terza categoria. 36 formazioni impegnate nelle giornate dell’11 e 17 gennaio 2026 per arrivare a - facebook.com facebook

