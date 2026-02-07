Sky conferma la trasmissione del mondiale di Superbike anche per i prossimi due anni. L’accordo con WorldSBK è stato reso ufficiale, e nel nuovo biennio verrà trasmesso anche il campionato femminile. Gli appassionati possono quindi continuare a seguire le gare senza interruzioni, con l’aggiunta delle competizioni femminili alla programmazione.

Sky e WorldSBK annunciano un nuovo accordo: il Superbike FIM Motul World Championship resta nella Casa dello Sport anche per i prossimi 2 anni. Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione per le classi WorldSBK, WorldSPB e WorldSSP fino alla stagione 2027 compresa, con tutte le gare visibili in esclusiva su Sky e NOW, oltre che in chiaro su TV8. Inoltre, nel nuovo biennio, sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport anche il campionato femminile WorldWCR. “Siamo felici di rinnovare la collaborazione con WorldSBK e di continuare a offrire agli appassionati l’emozione unica di questo importante campionato mondiale”, dichiara Giuseppe De Bellis, EVP News, Sports & Entertainment Sky Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il mondiale di Superbike resta su Sky per i prossimi due anni

Approfondimenti su Superbike Mondiale

Ultime notizie su Superbike Mondiale

