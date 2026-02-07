Il mercato delle auto usate a Forlì-Cesena corre veloce. Ogni giorno, quasi 60 veicoli cambiano proprietario nella provincia. Nel 2025, il totale dei passaggi di proprietà si avvicina a 21 mila, segno di un settore in forte movimento. La domanda di auto usate resta alta, spinta anche dai prezzi più elevati delle nuove. Gli operatori segnalano un mercato molto attivo, con clienti pronti a comprare e vendere con frequenza.

Poco meno di 60 passaggi di proprietà di auto al giorno. E’ il dato che inquadra il mercato delle auto usate, che nel corso del 2025 nella provincia di Forlì-Cesena ha registrato un totale di 21.481 pratiche andate a buon fine, con un aumento dell’1,5% rispetto all’anno precedente. Insomma, il triplo rispetto alle 7.268 nuove vetture immatricolate nello stesso periodo. I dati sono quelli elaborati dall’Osservatorio di AutoScout24 in base alle banche dati Aci. Allargando lo sguardo a tutta l’ Emilia Romagna l’analisi ha rilevato 238.615 passaggi di proprietà, al netto delle minivoluture, con un incremento dell’1,2% sul 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mercato delle auto usate accelera

A Firenze, il mercato delle auto usate si mantiene stabile.

A novembre, il mercato delle auto usate in Italia registra il primo calo dopo cinque mesi di crescita consecutiva.

