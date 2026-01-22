Unrae a novembre primo lieve calo in 6 mesi per il mercato delle auto usate
A novembre, il mercato delle auto usate in Italia registra il primo calo dopo cinque mesi di crescita consecutiva. Con un volume di 463.000 unità, si evidenzia una leggera diminuzione rispetto ai mesi precedenti, segnando un'interruzione temporanea nella tendenza positiva. Questo andamento riflette le dinamiche del settore e può influenzare le prospettive future per il mercato dell’usato nel nostro Paese.
ROMA (ITALPRESS) – Dopo 5 mesi di crescita consecutiva, il mercato dell’auto usata a novembre segna un lieve calo: con 463.897 trasferimenti di proprietà (dati in attesa di consolidamento che porteranno ad una sostanziale stabilità), il mese registra un -1,7% rispetto ai 471.977 di novembre 2024 (-4,2% sul 2019). I trasferimenti netti cedono il 3,0%, mentre le minivolture segnano un -0,1%. Negli 11 mesi la crescita è del 2,9% con 5.116.080 trasferimenti (-0,3% sul 2019). Fra le motorizzazioni il diesel in novembre torna al 1° posto, al 39,5% di quota, seppur in calo di 3,5 p.p. (41,5% negli 11 mesi).🔗 Leggi su Ildenaro.it
