Il meglio del peggio di Andrea Pucci | perché Sanremo non fa per lui

Andrea Pucci si è trovato sotto i riflettori di Sanremo, ma non per i motivi sperati. La sua comicità, che funziona bene in tv e nei club, non ha convinto il pubblico del Festival. La Rai ha deciso di portarlo sul palco, ma le sue battute non hanno colpito come sperava. La presenza di Pucci ha diviso gli spettatori, e ora si chiede se il suo stile funzioni davanti a milioni di italiani.

Il problema di Pucci non è la sua libertà di fare battute su chiunque, ma se la Rai debba portarlo davanti a dodici milioni di telespettatori. Pucci fa comicità sugli stereotipi: napoletani chiassosi, baresi rozzi. Non è provocazione, è pigrizia. Il servizio pubblico ha responsabilità: scegliere Pucci significa legittimare questo intrattenimento. Pretendere qualità non è censura.

