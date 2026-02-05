Il medagliere ideale dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina | quali medaglie possiamo vincere

L’Italia si prepara alla sfida delle Olimpiadi di Milano Cortina, puntando a conquistare medaglie in discipline diverse. Da Giacomel a Fontana, passando per Fischnaller e il curling, gli atleti italiani sono pronti a scendere in pista e in pista di gara. I giorni si avvicinano e le speranze di medaglie aumentano, con gli occhi puntati su queste stelle del movimento azzurro.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.