Il Mattino | Maradona verso Euro 2032 | via libera ai lavori terzo anello pronto a riaprire
Il progetto per riaprire il terzo anello dello stadio Diego Armando Maradona si muove rapidamente. Dopo l’ok ai lavori, le autorità hanno dato il via libera definitivo, puntando a rendere lo stadio pronto per Euro 2032. Ora si attendono i lavori di ristrutturazione e le tempistiche per l’inaugurazione.
"> NAPOLI – Il futuro dello stadio Diego Armando Maradona entra ufficialmente in una fase decisiva. Venerdì è in programma un nuovo vertice con i delegati Uefa per definire gli ultimi dettagli della candidatura di Napoli a Euro 2032, mentre a fine campionato partiranno i primi lavori propedeutici alla riapertura del terzo anello. A ricostruire tempi, passaggi e obiettivi è Luigi Roano su Il Mattino, che racconta l’accelerazione impressa dal Comune di Napoli sul progetto di ammodernamento dell’impianto di Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Approfondimenti su Maradona Euro 2032
Stadio Maradona, via libera ai lavori: Napoli accelera verso Euro 2032
Il Comune di Napoli ha dato il via libera ai lavori di rinnovamento dello stadio Maradona.
Maradona verso Euro 2032: approvati i lavori di ristrutturazione
Il sindaco di Napoli, Manfredi, ha dato il via libera ai lavori di ristrutturazione dello stadio Maradona.
Ultime notizie su Maradona Euro 2032
Argomenti discussi: Euro 32, parte la sfida restyling al Maradona: La città è candidata; Napoli, l'annuncio di Manfredi: Approvati i lavori per il Maradona; Maradona a Parigi, il murale di Reale porta Napoli a due passi dalla Tour Eiffel; Napoli-Fiorentina, l'arrivo degli azzurri al Maradona.
Largo Maradona a Napoli, patto Comune-privati: «L’area sarà pubblica»C’è la delibera su Largo Maradona: pavimenti in pietra lavica, fioriere, panchine, pergolati e chioschi. Da oggi, finalmente, l’area del murale più famoso del ... ilmattino.it
Stadio Maradona, l'attacco di Aurelio De Laurentiis: «Un semi-cesso vecchio, serve qualcosa di nuovo»Non rivela quasi nulla del suo progetto dello stadio che vorrebbe costruire al Caramanico, però a Milano al Football Business Forum alla Bocconi il Patron del Napoli Aurelio De Laurentiis se la ... ilmattino.it
Napoli-Fiorentina, il commento dei tifosi all’esterno dello stadio Maradona dopo la partita Di Nico Bastone #napoli #fiorentina #ilmattino - facebook.com facebook
Largo Maradona, approvato il progetto GK10: i rendering dei Quartieri Spagnoli x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.