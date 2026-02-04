Il Mattino | Maradona verso Euro 2032 | via libera ai lavori terzo anello pronto a riaprire

Il progetto per riaprire il terzo anello dello stadio Diego Armando Maradona si muove rapidamente. Dopo l’ok ai lavori, le autorità hanno dato il via libera definitivo, puntando a rendere lo stadio pronto per Euro 2032. Ora si attendono i lavori di ristrutturazione e le tempistiche per l’inaugurazione.

"> NAPOLI – Il futuro dello stadio Diego Armando Maradona entra ufficialmente in una fase decisiva. Venerdì è in programma un nuovo vertice con i delegati Uefa per definire gli ultimi dettagli della candidatura di Napoli a Euro 2032, mentre a fine campionato partiranno i primi lavori propedeutici alla riapertura del terzo anello. A ricostruire tempi, passaggi e obiettivi è Luigi Roano su Il Mattino, che racconta l’accelerazione impressa dal Comune di Napoli sul progetto di ammodernamento dell’impianto di Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il Comune di Napoli ha dato il via libera ai lavori di rinnovamento dello stadio Maradona.

Il sindaco di Napoli, Manfredi, ha dato il via libera ai lavori di ristrutturazione dello stadio Maradona.

