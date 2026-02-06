Maradona ecco il nuovo volto | via la pista d’atletica e terzo anello riaperto

Questa mattina la FIGC ha presentato il progetto di ristrutturazione dello stadio di Napoli in vista di Euro 2032. Il primo passo riguarda la rimozione della pista d’atletica, che dà più spazio al campo e migliora la visibilità. È stato anche riaperto il terzo anello, che era stato chiuso per lavori di recupero. La ristrutturazione mira a rendere lo stadio più moderno e funzionale, pronto ad accogliere grandi eventi e tifosi.

"> Presentato alla Figc il progetto di ristrutturazione dello stadio in vista di Euro 2032. Capienza da 70 mila posti e lavori senza stop alle partite del Napoli. Senza pista d’atletica, con spalti più vicini al campo e il terzo anello nuovamente fruibile. È il futuro dello stadio Diego Armando Maradona, così come illustrato nei rendering presentati dal Comune di Napoli ai delegati della Figc, impegnati nella valutazione delle città candidate a ospitare le partite degli Europei del 2032. Il progetto è stato illustrato dall’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza nel corso di un incontro avvenuto in videocollegamento, al quale ha preso parte anche il direttore generale del Comune Pasquale Granata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

