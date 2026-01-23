Sommer da incubo in Pisa Inter | clamoroso errore del portiere sul gol di Moreo – FOTO

Durante la partita tra Pisa e Inter a San Siro, Sommer ha commesso un errore che ha contribuito al gol di Moreo, portando il Pisa in vantaggio. L’episodio, documentato anche nelle foto, ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando come anche nel calcio professionistico gli errori possano incidere sul risultato finale.

di alberto alberto petrosilli Sommer è stato autore di un clamoroso errore nell’azione del gol di Moreo, rete che ha portato avanti il Pisa a San Siro. Inizio da incubo per l’Inter di Cristian Chivu. Al 11? minuto di gioco, lo stadio Giuseppe Meazza è rimasto gelato da un clamoroso pasticcio difensivo che ha permesso al Pisa di sbloccare il match. Il pasticcio: Moreo non perdona. L’episodio che sta decidendo la gara è nato da un’incomprensione fatale tra Yann Sommer e il terzetto difensivo. Il portiere svizzero ha letteralmente consegnato il pallone a Moreo nel tentativo di impostare dal basso. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter Pisa LIVE 0-1: clamorosa indecisione di Sommer, Moreo la sblocca quasi da metà campo!Alle 20:45 si gioca a San Siro Inter Pisa, incontro valido per la 22ª giornata della Serie A 202526.

Su Sommer il tifoso dell'Inter credo abbia preso consapevolezza che non è più un portiere top. E i difensori iniziano a innervosirsi, a non essere tranquilli e lo fanno vedere anche in campo. L'Inter ha perso contro Juve e Milan in stagione per due errori grossol - facebook.com facebook