Ville e musei del lago di Como protagonisti dell’olimpiade culturale di Milano-Cortina Le location lecchesi

Le ville e i musei del lago di Como saranno protagonisti dell’olimpiade culturale Milano-Cortina, con tappe nel territorio lecchese. Gli eventi legati alle Olimpiadi invernali 2026 valorizzeranno le bellezze e il patrimonio culturale della zona, offrendo un’occasione di scoperta e approfondimento delle location storiche e artistiche del Lario e delle sue province.

Milano-Cortina, passando per il lago di Como e il territorio lecchese. Gli eventi culturali legati alle imminenti Olimpiadi invernali 2026 faranno tappa anche sul Lario. Il coordinamento Ville e Musei del Lago di Como entra infatti ufficialmente a far parte del palinsesto dell’Olimpiade culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare e diffuso promosso dalla fondazione Milano Cortina 2026 per accompagnare i Giochi olimpici e paralimpici Invernali attraverso la cultura, il patrimonio e la creatività. “La partecipazione all’Olimpiade culturale di Milano Cortina 2026 rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita del coordinamento ville e musei del Lago di Como.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Stoffe da Campioni: il Museo della Seta di Como nell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026Il Museo della Seta di Como, in collaborazione con Tessitura Taiana Virgilio e il supporto di G.

Leggi anche: Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026: la mostra White Entropy di Jacopo Di Cera dal 4 dicembre al PhotoSquare di Milano Malpensa

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sul filo dell'acqua, coordinamento Ville e Musei del Lago di Como, verso Milano-Cortina 2026

Argomenti discussi: Ville e Musei del Lago protagonisti dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026; Alla scoperta di ville e castelli tra Bologna e Modena; Ville e giardini di Roma. Una corona di delizie; Stoffe da Campioni: il Museo della Seta di Como nell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

Ville e Musei del Lago protagonisti dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026Il coordinamento Ville e Musei del Lago di Como entra ufficialmente a far parte del palinsesto dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. primacomo.it

La cultura unisce. Nasce il coordinamento. Ville e Musei del LarioNasce il coordinamento Ville e Musei del Lago di Como. Con attività in programma già a partire dal fine settimana del 26 e 27 ottobre. Costituito da dodici istituzioni culturali d’eccellenza del ... ilgiorno.it

Roma è una città di palazzi, musei e monumenti che conosciamo bene. Eppure, tra le sue mura, c’è un altro volto spesso invisibile a un primo sguardo: quello delle ville e dei giardini, custoditi dietro portali e recinzioni, dove si svelano prospettive inattese, arch - facebook.com facebook