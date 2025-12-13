Le darsene e quello sguardo inedito sul lago di Como all' evento degli architetti lecchesi

L’evento degli architetti lecchesi presso la sede dell’Ordine della Provincia di Lecco ha offerto uno sguardo inedito sul lago di Como attraverso la presentazione della ricerca “Darsene, anatomia di un’architettura d’acqua” di Francesco Pusterla. Un’occasione di condivisione e confronto dedicata alle meraviglie architettoniche e paesaggistiche legate alle darsene del lago.

La sede dell'Ordine degli architetti della Provincia di Lecco ha ospitato il tradizionale scambio di auguri natalizio, un momento di incontro e condivisione che quest'anno ha avuto come ospite l'architetto Francesco Pusterla, autore della ricerca "Darsene, anatomia di un'architettura d'acqua".

