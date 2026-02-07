Il Jazz di qualità dei Sandia in concerto

Questa sera alle 21.30, nel Teatro Comunale di Capannoli, si esibiranno i Sandia, un quartetto di giovani jazzisti israeliani. Sono pronti a portare in scena un concerto di qualità, con musica che promette di coinvolgere il pubblico. L’evento si inserisce in un progetto che usa l’arte come strumento di dialogo e conoscenza.

CAPANNOLI “L’arte come strumento di dialogo per la conoscenza e la pace”. Stasera, sabato alle 21.30, i Sandia, un gruppo di 4 giovani jazzisti provenienti da Israele suoneranno nel Teatro Comunale di Capannoli. Oltre alle date in alcune città europee, i Sandria si esibiranno anche a Capannoli, proponendo un concerto in cui il jazz si mischierà alle sonorità mediorientali. La musica diventa così un linguaggio universale, il dialogo tra i popoli trova spesso nell’ arte il suo canale più autentico. E su questo tema si focalizza il progetto di questi quattro musicisti che trasformano il jazz in uno spazio di incontro tra diverse culture. 🔗 Leggi su Lanazione.it

