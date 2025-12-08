Torgiano Winter il concerto jazz In between songs
Venerdì 12 dicembre 2025, "Torgiano Winter" offre al pubblico un concerto jazz dal titolo "In between songs" con Donatella Montinaro, voce - Manuel Magrini, pianoforte - Pietro Paris, contrabbasso.Il concerto si terrà nella Sala S. Antonio (Piazza Sant'Antonio, 6) di Torgiano e inizierà alle ore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
