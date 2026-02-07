Il gruppo PD in Consiglio Regionale esprime solidarietà a Manfredi dopo le scritte offensive a Bagnoli

Questa mattina il gruppo del Pd in Consiglio Regionale ha espresso solidarietà a Gaetano Manfredi, il sindaco di Napoli. La motivazione sono le scritte offensive apparse a Bagnoli, che hanno suscitato indignazione tra i membri del partito. Nessuno si aspettava simili atti di vandalismo in una zona così importante della città.

Napoli – «Esprimiamo la nostra piena solidarietà come gruppo Pd in Consiglio Regionale al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per le gravi e inaccettabili scritte offensive comparse a Bagnoli. Si tratta di un episodio che va condannato senza esitazioni, perché travalica il legittimo diritto al.

