stupro il gruppo pd campano presente odg in consiglio regionale

Il gruppo regionale del Pd in Campania si prepara a portare in Consiglio una proposta sulla riforma della legge contro la violenza sessuale. I consiglieri, guidati da Maurizio Petracca, hanno già presentato un ordine del giorno condiviso con il segretario Piero De Luca. La novità riguarda l’emendamento della senatrice Bongiorno, che reintroduce l’obbligo di dimostrare una volontà contraria da parte della vittima, eliminando il concetto di consenso libero e attuale. La discussione si accende in vista della prossima seduta del Consiglio regionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il gruppo regionale del Pd, presieduto da Maurizio Petracca, ha presentato un ordine del giorno, condiviso con il segretario regionale Piero De Luca, per la prossima seduta del Consiglio, sulla riforma della normativa riguardante la violenza sessuale e, in particolare, sull’emendamento della senatrice Bongiorno che cancella il consenso libero e attuale e introduce nuovamente la necessità di accertare una manifestazione di volontà contraria della vittima. “ Sul tema della tutela dei diritti delle donne non possiamo accettare alcun arretramento. Chiediamo – dichiara il capogruppo Petracca – che il Parlamento non modifichi il testo in senso restrittivo, ritornando alla formulazione approvata all’unanimità dalla Camera dei deputati, e sosteniamo con forza la battaglia dei nostri gruppi parlamentari, perché siamo convinti che non si può arretrare sul tema fondamentale della tutela delle vittime “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

