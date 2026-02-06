Dopo settimane di attesa, la Cassazione ha ufficialmente ammesso il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia. La decisione arriva dopo che i promotori, guidati dall’avvocato Carlo Guglielmi, sono riusciti a raccogliere le firme necessarie. Ora si attende il via libera definitivo per far partire la campagna referendaria.

Roma, 6 febbraio 2026 – L'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia, nella versione formulata dai 15 giuristi, guidati dall'avvocato Carlo Guglielmi, promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini. Lo si apprende da fonti della Cassazione, le quali specificano che l'ordinanza non è ancora stata depositata. Giustizia, le toghe: “Riforma punitiva”. Nordio: nessun intento persecutorio. I magistrati: non risolve i problemi Non è ancora chiaro se la data del voto, fissata per il 22 e il 23 marzo, subirà uno slittamento ma, in ogni caso, il quesito subirà le modifiche apportate dalla nuova formulazione in cui si fa direttamente riferimento agli articoli della Costituzione modificati dalla riforma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Referendum giustizia, la Cassazione ammette il nuovo quesito. Cosa succede ora

Il referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026, come stabilito dal Consiglio dei ministri.

La Cassazione ha dato il via libera a un nuovo quesito sul referendum sulla giustizia.

