Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu a San Siro | il video spoiler delle Olimpiadi

Durante le prove allo stadio San Siro, Mariah Carey ha sorpreso i presenti cantando “Nel blu dipinto di blu”, il classico di Modugno. La cantante americana si è esibita mercoledì 4 gennaio, in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il video dell’evento sta già facendo il giro del web, lasciando tutti a bocca aperta.

Durante le prove allo stadio San Siro, in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Mariah Carey si è esibita mercoledì 4 gennaio sulle note di 'Nel blu dipinto di blu', il celebre brano di Domenico Modugno. Alcuni presenti sugli spalti dello stadio hanno ripreso il momento con i propri smartphone, pubblicando i video sui social. In breve tempo, le immagini hanno iniziato a circolare online, svelando in anticipo uno dei momenti più attesi dello show inaugurale dei Giochi.

