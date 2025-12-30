Chi è Letizia Arnò la figlia di Checco Zalone in Buen Camino | età fidanzato e che film ha fatto

Letizia Arnò è l’attrice che interpreta Cristal, la figlia di Checco Zalone nel film Buen Camino. Di 18 anni, è originaria di Roma e ha già partecipato a diverse produzioni televisive e cinematografiche. La sua presenza sul set ha attirato l’attenzione, segnando l’inizio di una possibile carriera nel cinema e in televisione.

