Chi è Letizia Arnò la figlia di Checco Zalone in Buen Camino | età fidanzato e che film ha fatto
Letizia Arnò è l’attrice che interpreta Cristal, la figlia di Checco Zalone nel film Buen Camino. Di 18 anni, è originaria di Roma e ha già partecipato a diverse produzioni televisive e cinematografiche. La sua presenza sul set ha attirato l’attenzione, segnando l’inizio di una possibile carriera nel cinema e in televisione.
Letizia Arnò è la giovane attrice che interpreta Cristal, la figlia di Checco Zalone in Buen Camino. Romana, 18 anni, è già comparsa in fiction tv e film. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Chi è Letizia Arnò, protagonista Di Buen Camino film di Checco Zalone
Leggi anche: Buen camino, il trailer del nuovo film di Checco Zalone nei panni di un miliardario eccentrico che per trovare la figlia scomparsa fa il Cammino di Santiago - VIDEO
Scopriamo chi è Letizia Arnò: dove abbiamo già visto l'attrice che in Buen Camino interpreta la figlia di Checco Zalone https://cinema.everyeye.it/notizie/buen-camino-chi-letizia-arnoattrice-figlia-checco-zalone-850472.htmlutm_medium=Social&utm_sourc - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.