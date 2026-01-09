Il derby. Montefano-Matelica a caccia di conferme.

Il derby Montefano-Matelica rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano conferme in vista della fase decisiva della stagione. La pausa ha permesso di ricaricare le energie e recuperare elementi chiave come Ferretti e Bonacci, pronti a contribuire alla sfida. Un appuntamento che può influenzare l’andamento del campionato, con attenzione alle strategie e alle motivazioni delle due compagini.

"La pausa è servita per trovare energie fisiche e mentali, per recuperare giocatori importanti come Ferretti e Bonacci". Lorenzo Bilò, tecnico del Montefano, individua gli aspetti positivi della lunga sosta e quelli negativi considerando che domenica si torna in campo e i viola avranno di fronte il Matelica. "Subito – aggiunge – dovremo adattarci alla partita, alla cura del dettaglio, a non commettere errori, a ritrovare quei principi e dinamiche che ci hanno contraddistinto nelle gare interne". Il Montefano dovrà fare i conti col Matelica. "La classifica è corta – spiega Bilò – e tutti cercheranno di fare punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

