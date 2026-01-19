Festa delle 12 Marie del Carnevale con il tradizionale corteo acqueo

Il 7 febbraio 2026, a Venezia, si svolge la Festa delle 12 Marie con il tradizionale corteo acqueo. A partire dalle ore 15, gondole con le 12 ragazze selezionate attraverseranno il Canal Grande, da Santa Sofia a Piazza San Marco. L’evento rappresenta una tradizione storica della città, offrendo un momento di suggestiva bellezza lungo il percorso fluviale.

Sabato 7 febbraio 2026, a partire dalle ore 15, appuntamento con il corteo acqueo di gondole che farà sfilare le 12 ragazze selezionate per La Festa delle Marie lungo il Canal Grande, da Santa Sofia a Piazza San Marco. Come da tradizione, al termine della sfilata sull’acqua, le 12 Marie sbarcheranno in piazzetta per essere scortate dal corteo dogale del Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche, composto da Serenisimo Tribunal de l’Inquisithion, Cavalieri del Drago, Compagnia d’Arme Città del Grifo e dalla Compagnia di Chiarine, Tamburi e Sbandieratori della Contrada S. Giovanni di Noale, fino al Palco di Piazza San Marco.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Carnevale 2026, il corteo acqueo in Canal Grande con la pantegana in cartapesta

Il Carnevale 2026 a Venezia si distingue per il tradizionale corteo acqueo lungo il Canal Grande, organizzato in collaborazione con il Coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta. Quest’anno, un elemento simbolico e originale è la “Pantegana” di cartapesta, che apre il percorso tra le imbarcazioni storiche. Un’occasione per rivivere le radici della tradizione veneziana e apprezzare l’atmosfera unica della città durante questa festività.

Torna il tradizionale Confeugo con corteo storico: programma e modifiche ai bus

Oggi, sabato 20 dicembre 2025, si svolgerà nel centro di Genova il tradizionale Confeugo, un evento organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione A Compagna. La manifestazione prevede un corteo storico che attraverserà le vie della città, portando avanti una tradizione antica. Si segnala che potrebbero esserci modifiche temporanee alla viabilità e ai servizi di trasporto pubblico. È consigliabile consultare le informazioni aggiornate prima di programmare gli spostamenti.

