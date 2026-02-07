Il consenso di Meloni sale al 45% FdI è al 31,5%

Giorgia Meloni vede crescere il suo consenso, che ora si attesta al 45%. Secondo un sondaggio dell’Istituto Piepoli, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 31,5%, lasciando il Pd a distanza di 10 punti percentuali, fermo al 21,5%. La leader di FdI guadagna un punto rispetto alla precedente rilevazione.

Giorgia Meloni guadagna un punto percentuale e il suo consenso personale sale al 45%. Questo è quanto emerge da un sondaggio dell’Istituto Piepoli che conferma Fratelli d’Italia come primo partito col 31,5%, seguito dal Pd staccato di ben 10 punti percentuali e, dunque, fermo al 21,5%. In terza posizione troviamo il M5S col 12%, mentre Forza Italia si attesta al 9% e la Lega al 7% (-1%). Avs raccoglie il 6%, seguita da Italia Viva e Azione entrambe al 3%. Chiudono Noi Moderati, +Europa e il Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin con l’1,5%. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, invece, viene dato leggermente più alto al 2%, ma l’ Istituto Piepoli gli attribuisce anche un bacino potenziale di elettori che potrebbe arrivare fino al 7%, pescando non solo nel centrodestra ma anche tra gli elettori di centrosinistra (13%) e del M5S (9%). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La maggioranza degli italiani si fida di Giorgia Meloni.

