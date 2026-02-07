Meloni asso-pigliatutto | FdI vola al 31,5% e fiducia nella premier al 45% con gli italiani d’accordo sul giro di vite sulla sicurezza
Il nuovo sondaggio di Piepoli conferma il buon momento del governo di Giorgia Meloni. FdI raggiunge il 31,5%, mentre la fiducia nella premier sale al 45%. Gli italiani, secondo i numeri, vogliono più sicurezza e meno polemiche. Mentre le proteste di piazza continuano, la maggioranza chiede azioni concrete contro la criminalità. La strada per il governo sembra più solida di quanto si pensasse.
Il s ondaggio Piepoli lo dice con nettezza e a suon di cifre percentuali. E tra le righe del report, quello che emerge soprattutto è che mentre le “sinistre della piazza” gridano alla repressione, il Paese reale chiede a Meloni e governo protezione e sicurezza. Con FdI oltre il 31% e la fiducia nella premier in costante ascesa, il mandato è chiaro: avanti con la linea della fermezza e della libertà oltre la violenza di piazza. Non è solo un dato statistico, è un’investitura politica che profuma di plebiscito. L’ultimo sondaggio dell’Istituto Piepoli fotografa un’Italia che non ha dubbi: il progetto di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia è la guida solida che il Paese conferma nei consensi di aver votato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondimenti su Meloni Governo
Fiducia in Meloni al 45%, Fratelli d’Italia primo partito al 31,5%
La maggioranza degli italiani si fida di Giorgia Meloni.
No al giro di vite sulla sicurezza: la sinistra perderà voti?
L'ultimo dibattito sulla sicurezza ha riacceso le discussioni politiche, con alcune proposte che potrebbero rafforzare i controlli.
Ultime notizie su Meloni Governo
