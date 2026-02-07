Il chirurgo ferrarese porta l' eccellenza maxillo-facciale alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Riccardo Tieghi, chirurgo di Ferrara, sarà tra i medici che assisteranno gli atleti alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Tieghi lavora all’ospedale di Cona e si occuperà di chirurgia maxillo-facciale durante l’evento sportivo più importante dell’inverno. È la prima volta che un professionista italiano di questa specializzazione entra a far parte del team di medici ufficiali delle Olimpiadi.

Riccardo Tieghi, dirigente medico in forze all'unità operativa di Chirurgia maxillo-facciale dell'ospedale di Cona, farà parte del team d'élite per i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. C'è anche un pezzo di Ferrara, dunque, nel cuore dell'organizzazione medica delle Olimpiadi e Paralimpiadi.

