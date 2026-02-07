Il chirurgo ferrarese porta l' eccellenza maxillo-facciale alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Da ferraratoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Tieghi, chirurgo di Ferrara, sarà tra i medici che assisteranno gli atleti alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Tieghi lavora all’ospedale di Cona e si occuperà di chirurgia maxillo-facciale durante l’evento sportivo più importante dell’inverno. È la prima volta che un professionista italiano di questa specializzazione entra a far parte del team di medici ufficiali delle Olimpiadi.

Riccardo Tieghi, dirigente medico in forze all’unità operativa di Chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale di Cona, farà parte del team d’élite per i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. C’è anche un pezzo di Ferrara, dunque, nel cuore dell’organizzazione medica delle Olimpiadi e Paralimpiadi.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Realtà aumentata in sala operatoria: la prima volta dell’ospedale Sant’Orsola nel maxillo-facciale

A Bologna, l’ospedale Sant’Orsola ha eseguito per la prima volta un intervento di chirurgia maxillo-facciale utilizzando la realtà aumentata.

Così Omega ferma il tempo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Omega torna a essere il Cronometrista Ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, confermando la propria esperienza e affidabilità nel misurare ogni istante con precisione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Il chirurgo ferrarese porta l'eccellenza maxillo-facciale alle Olimpiadi di Milano-Cortina; Un chirurgo ferrarese nel team medico delle Olimpiadi Invernali; Stefano Massini porta in scena Mein Kampf: un monologo spietato sulle origini della demagogia e sulla seduzione delle masse.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.