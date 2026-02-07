Il cecchino di Bracciano che sparava dalla finestra con un fucile ad aria compressa

Questa mattina i carabinieri di Bracciano hanno arrestato Koczy Marek, un cittadino polacco di 60 anni. La polizia ha scoperto che sparava dalla finestra con un fucile ad aria compressa. L’uomo è stato portato in caserma e adesso si trova in stato di fermo. Le forze dell’ordine stanno ancora verificando i motivi dietro il suo gesto.

Si chiama Koczy Marek, è un cittadino polacco di 60 anni. Ed è stato arrestato dai carabinieri di Bracciano. Incensurato, senza problemi psichiatrici accertati, era il terrore del quartiere Montebello. A casa sua è stato trovato un arsenale. E Marek dalla cucina dell’appartamento si affacciava e sparava con armi ad aria compressa modificate. I proiettili danneggiavano vetture, rompevano vetri e addirittura perforavano muri. E i cittadini segnalavano e denunciavano i danneggiamenti. Finché, spiega Il Messaggero, i carabinieri sono riusciti a intercettarlo. Entrando nella palazzina e perimetrando le abitazioni che per traiettoria potevano essere idonee ad esplodere i colpi e cinturando l’area.🔗 Leggi su Open.online

Il 17 dicembre 2025, a Monte Rinaldo, un uomo ha sparato dalla finestra di casa con una pistola ad aria compressa, causando un incidente sul cantiere edile vicino.

