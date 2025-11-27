Spari col fucile ad aria compressa sulle auto a Perugia ferita una bimba | caccia al cecchino tra gli alberi
A Perugia, un misterioso cecchino colpisce le auto con spari, utilizzando un fucile ad aria compressa: ferita una bambina. Le indagini sono in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
