Caso Open Arms la Cassazione boccia il ricorso dei pm | Non dimostra la sussistenza dei reati
"Si deve ritenere che il ricorso non dimostra, nella prospettiva di censura della sentenza impugnata, la sussistenza di tutti gli elementi dei reati contestati, al fine di poter dimostrarne la tenuta della posizione accusatoria". È quanto sostiene la Procura generale della Cassazione sul ricorso ai Supremi giudici presentato dalla Procura di Palermo contro l'assoluzione del ministro Matteo Salvini nel caso Open Arms. Il giudizio è contenuto in una memoria di 46 pagine in cui, pur non essendo esplicitata la richiesta di rigetto dell'impugnazione, la Procura generale esprime pesanti perplessità sul ricorso dei pm di Palermo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
