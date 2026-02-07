Il Carnevale Vaianese La festa 2026 è doppia

Domani Vaianese si prepara a vivere la sua 42esima edizione del Carnevale, con una festa che durerà due giorni. La prima sfilata si terrà già domani, mentre il secondo evento è programmato per domenica 15 febbraio. La comunità si sta già organizzando, e le strade del paese si riempiranno di carri, maschere e tanta allegria. È un appuntamento che ogni anno richiama residenti e visitatori, pronti a divertirsi e a celebrare la tradizione.

E' stata presentata la 42esima edizione del Carnevale Vaianese al via domani e con un secondo appuntamento fissato per domenica 15 febbraio. L'appuntamento è organizzato dall'associazione Carnevale con il Comune e la partecipazione del circolo di Sofignano e della scuola dell'infanzia dell'Ics Bartolini. Novità di quest'anno il ritorno della sfilata dei gruppi mascherati che partiranno alle 14.30. Il corteo sfilerà lungo via Braga per concludersi in piazza del Comune. Insieme alla sfilata, la festa sarà animata da musica, balli, spettacoli di magia e bolle di sapone, oltre alla presenza di uno stand di dolci tipici del carnevale a cura dell'associazione Sofignano.

