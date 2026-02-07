Il Carnevale torna a Tavullia e si concentra nel padiglione centrale. Dopo anni di restrizioni, la festa riprende con un pomeriggio dedicato a bambini, famiglie e gruppi di amici. Si canta, si balla e si scambiano sorrisi tra i colori vivaci e le musiche che riempiono l’aria. La festa si fa più grande e più vicina alle persone, con l’obiettivo di rimettere al centro la gioia di stare insieme.

Il Carnevale torna a essere un momento di festa diffusa e di comunità nel territorio di Tavullia, con un pomeriggio dedicato ai più piccoli, alle famiglie e a tutti coloro che hanno voglia di condividere musica, colori e allegria. Domani, domenica 8 febbraio Padiglione ospiterà il "Carnevale dei Paesi", iniziativa promossa dalla Pro Loco Fogliense, che coinvolge le realtà di Rio Salso, Case Bernardi, Padiglione e Belvedere Fogliense, con il supporto dell’Unpli – Comitato Provinciale di Pesaro Urbino e la collaborazione delle parrocchie San Donato e Corpus Domini, con il patrocinio e la partecipazione del Comune di Tavullia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il "Carnevale dei Paesi". Padiglione è al centro

