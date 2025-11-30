Tallon Griekspoor al centro di un caso per un’esibizione in Russia | governo e federazione dei Paesi Bassi attaccano

Un vero e proprio caso quello che ha visto coinvolto il giocatore olandese Tallon Griekspoor. Stagione del massimo circuito internazionale su cui è calato il sipario e nel prossimo mese saranno le esibizioni a tenere banco in un lungo percorso che porterà i giocatori al 2026 e agli Australian Open di gennaio. In quest’ottica, Griekspoor ha deciso di prendere parte a un evento a Pietroburgo, in Russia, dove affronterà avversari del calibro di Daniil Medvedev, Karen Khachanov e Alexander Bublik. Una scelta che è stata fortemente criticata dalle istituzioni olandesi e dalla federazione nazionale. Il ministro neerlandese degli affari esteri ha commentato: “ Giocare in Russia non è proibito, ma chiediamo di non farlo per ragioni morali “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tallon Griekspoor al centro di un caso per un’esibizione in Russia: governo e federazione dei Paesi Bassi attaccano

