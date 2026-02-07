Il capo della sicurezza di Crans-Sur-Sierre ha confessato di non aver mai superato l’esame antincendio, definendolo molto difficile. La notizia arriva dopo la testimonianza di Christophe Balet, che ha lasciato tutti senza parole durante l’interrogatorio di ieri. La scoperta mette in discussione la preparazione del personale incaricato di garantire la sicurezza nella località turistica.

Una rivelazione che ha lasciato senza parole chi ieri ha seguito l'interrogatorio di Christophe Balet. Il responsabile della sicurezza pubblica di Crans-Montana dal 2024, e per anni capo dei vigili del fuoco di Grimisuat, Ayent e Arbaz, ha ammesso di non aver mai superato l'esame necessario per ottenere il brevetto antincendio. “Era molto difficile, in pochi ci riescono – ha spiegato davanti ai magistrati – poi ho perso l'occasione di ripeterlo perché dovevo sottopormi a un'operazione”. La notizia assume un peso particolare alla luce della tragedia del Constellation, il locale di Crans-Montana in cui la notte di Capodanno un incendio ha provocato 41 vittime. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il capo della sicurezza di Crans: "Mai superato l'esame antincendio. Era molto difficile"

Si torna a parlare della tragedia di Crans-Montana, dove il responsabile della sicurezza, Christophe Balet, è stato interrogato a Sion.

A Crans-Montana, si scopre che Christophe Balet, il responsabile della sicurezza pubblica, non possiede il brevetto di prevenzione antincendio.

