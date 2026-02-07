Il cane legato e picchiato a Bacoli è fuori pericolo | si chiama Giulietta e ha 13 anni

A Bacoli, il cane legato e picchiato, Giulietta, di 13 anni, sta bene. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha aggiornato sulla sua condizione e invita chiunque abbia notizie a segnalare. La bestiola è fuori pericolo, ma la vicenda ha sollevato preoccupazioni tra i residenti.

È stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione a condividere aggiornamenti sulle condizioni del cane, chiedendo anche a chiunque abbia informazioni di condividerle.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Bacoli Cane Cane legato e picchiato brutalmente a Bacoli, ira del sindaco: “La pagherete” Un cane è stato trovato legato e picchiato brutalmente a Bacoli. “Cane gratis”: il cartello shock fuori da un supermercato. Le immagini del cucciolo legato a un palo fanno il giro del Web Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Bacoli Cane Argomenti discussi: Cane legato, picchiato e ridotto in fin di vita a Bacoli, rabbia del sindaco: Non vi daremo tregua, non la passerete liscia; Orrore a Bacoli, cane legato e picchiato a morte. Il sindaco: Ve lo prometto, l’autore la pagherà; Cane legato e ridotto in fin di vita: Non la passerete liscia; Cane legato e picchiato brutalmente a Bacoli, ira del sindaco: La pagherete. Cane ridotto in fin di vita. Il sindaco di Bacoli: Non daremo tregua a chi lo fatto, la pagheràAppello ai cittadini: Chi ha visto parli, andremo sino in fondo per scoprire chi ha legato e picchiato l’animale, nessuna omertà ... msn.com Cane legato e picchiato brutalmente a Bacoli, ira del sindaco: La paghereteUn cane brutalmente picchiato a Bacoli, ira del sindaco Della Ragione: La pagherete, chi sa parli. Le immagini diffuse da Francesco Emilio Borrelli. fanpage.it Aggiornamenti sul cane di Bacoli dal Sindaco Josi Gerardo Della Ragione "Ora sta meglio. Ed è fuori pericolo di vita. Si chiama Giulietta, ha 13 anni. È al caldo, al riposo. Ho appena sentito la famiglia che l’ha salvata. L’avevano trovata in fin di vita, dopo c facebook Bacoli, abbaiava perché aveva fame: un cane ridotto in fin di vita Denuncia del deputato Francesco Emilio Borrelli: «Giulietta aggredita con un bastone» Tratta in salvo da una volontaria che l'ha adottata. Intervengono il Sindaco di Bacoli, l'oipa e l'animalista E x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.