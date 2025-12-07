Lando Norris e Valentino Rossi come mito | il brutto anatroccolo è diventato cigno

Il brutto anatroccolo è diventato cigno. Lando Norris è il nuovo campione del mondo di Formula 1 ed entra di diritto nella storia di questo sport, iscrivendo per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro iridato. Il pilota della McLaren, che in pista ha sempre dimostrato di avere un grande talento, sin dal suo debutto nel circus, raggiunge finalmente la sua consacrazione a livello professionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Lando Norris e Valentino Rossi come mito: il brutto anatroccolo è diventato cigno

