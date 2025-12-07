Lando Norris campione Il brutto anatroccolo è diventato cigno

AGI - Il brutto anatroccolo è diventato cigno. Lando Norris è il nuovo campione del mondo di Formula 1 ed entra di diritto nella storia di questo sport, iscrivendo per la prima volta il suo nome nell' albo d'oro iridato. Il pilota della McLaren, che in pista ha sempre dimostrato di avere un grande talento, sin dal suo debutto nel circus, raggiunge finalmente la sua consacrazione a livello professionale conquistando il suo primo titolo piloti. La strada verso il trionfo, però, è stata tutt'altro che semplice, tanto che ad un certo punto della stagione il britannico sembrava aver perso la trebisonda, condizionato dall'apparente strapotere del compagno di box Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Agi.it

