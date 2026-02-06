Bergamo si ritira dal campionato | possibile stravolgimento in vetta alla classifica

Bergamo si ritira dal campionato di Serie A. La partita contro Brindisi prevista per domenica 18 febbraio non si giocherà. La decisione arriva all’ultimo minuto, lasciando il torneo con più incertezze in vetta alla classifica. I giocatori di Bergamo non scenderanno in campo, e il match potrebbe essere considerato vinto a tavolino per Brindisi. La situazione potrebbe provocare un effetto domino in una giornata già difficile per il torneo.

Salta la gara contro la Valtur Brindisi, in programma domenica prossima. Adesso la New Basket potrebbe ritrovarsi in un gruppo di testa composto da quattro squadre BRNDISI - Non si disputerà la partita fra Valtur Brindisi e Gruppo Mascio Bergamo in programma domenica prossima (18 febbraio), per la 26esima giornata del campionato di Serie A. La società, attraverso una pec inviata alla Federbasket, stamattina ha annunciato il ritiro dal campionato, a causa della gravissima situazione economica che affligge il sodalizio, gravato da una pesante esposizione per scadenze previdenziali e assistenziali non pagate.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Brindisi Bergamo

Questa mattina la squadra di Bergamo ha annunciato il ritiro dal campionato di Serie A.

Geolier si afferma in cima alla classifica degli album più venduti della settimana con il suo nuovo lavoro,

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Brindisi Bergamo

Argomenti discussi: Basket A2: Bergamo verso ritiro dal campionato; Bergamo21 e Bergamo Urban Night Trail, record di partecipanti; A febbraio Bergamo21 e Bergamo Urban Night Trail - Tutte le info; Serie A2, caos Bergamo: gli scenari in caso di esclusione.

BMW X5 e X6 RITIRATE DALLA VENDITA / A seguito delle minacce che la Banda di Bergamo ha rivolto al proprietario. Procederemo per vie legali. #stalking #associazioneadelinquere #estorsione #mafia #bandadibergamo #intimidazioni #minacce #stalking facebook