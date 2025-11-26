Avellino prova di forza | due punti pesanti contro Pistoia

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Unicusano Avellino Basket torna da Pistoia con due punti che valgono molto più della semplice classifica. Il 65-78 maturato al PalaCarrara-LumoSquare racconta di una squadra solida, intensa, capace di imporre il proprio ritmo per lunghi tratti e di gestire con maturità anche i momenti meno fluidi della gara. Una prova convincente, che conferma la crescita del gruppo di Gennaro Di Carlo e rilancia le ambizioni biancoverdi in vista dei prossimi impegni. La partita presentava incognite chiare: le assenze pesanti dei padroni di casa, quelle degli irpini – Zerini su tutte – e l’obbligo di gestire rotazioni modificate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

