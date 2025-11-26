Avellino prova di forza | due punti pesanti contro Pistoia
Tempo di lettura: 3 minuti L’ Unicusano Avellino Basket torna da Pistoia con due punti che valgono molto più della semplice classifica. Il 65-78 maturato al PalaCarrara-LumoSquare racconta di una squadra solida, intensa, capace di imporre il proprio ritmo per lunghi tratti e di gestire con maturità anche i momenti meno fluidi della gara. Una prova convincente, che conferma la crescita del gruppo di Gennaro Di Carlo e rilancia le ambizioni biancoverdi in vista dei prossimi impegni. La partita presentava incognite chiare: le assenze pesanti dei padroni di casa, quelle degli irpini – Zerini su tutte – e l’obbligo di gestire rotazioni modificate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Una frana in atto in Via Montevergine ad Ospedaletto, problemi sulla viabilità e tendoni diventi. Pioggia e vento mettono a dura prova i caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino Maltempo, cinquanta interventi dei caschi rossi nelle ultime ore: frane e al - facebook.com Vai su Facebook
L’Unicusano Avellino Basket espugna Pistoia, prova di forza dei lupi - L’Unicusano Avellino Basket conquista un successo importante in trasferta, imponendosi sul parquet dell’Estra Pistoia con il punteggio di 65- Da orticalab.it
Avellino-Empoli 0-3, Tutino: “Dobbiamo lavorare, essere più cattivi sotto porta” - Avellino – Gennaro Tutino, attaccante dell’Avellino, commenta con sincerità la sconfitta per 3- Riporta today.it
Scandone Avellino, prova di forza in trasferta. Antoniana battuta 54-74 - La Scandone Avellino continua il suo percorso positivo nel campionato di Serie B Interregionale e conquista una netta vittoria esterna sul parquet della Pallacanestro Antoniana, imponendosi con il ... Da orticalab.it