Superlega il Barcellona si ritira ufficialmente | Laporta firma l’addio

Il Barcellona ha deciso di lasciare definitivamente la Superlega. La società catalana ha annunciato ufficialmente il ritiro, segnando la fine di un progetto che aveva già incontrato molte difficoltà. Laporta ha firmato l’addio, chiudendo così un capitolo molto discusso nel calcio internazionale.

Il progetto della Superlega perde il suo ultimo pilastro. Con una mossa che segna probabilmente la parola "fine" sull'ambizioso torneo alternativo, il Barcellona ha comunicato ufficialmente la propria uscita definitiva dalla competizione. Attraverso una nota formale inoltrata alla "European Super League Company", il club catalano ha rescisso ogni legame con l'organizzazione fondata nel 2021. La decisione, ratificata dal presidente Joan Laporta, segue le avvisaglie dei mesi scorsi e lascia il Real Madrid di Florentino Perez come unica società superstite all'interno del progetto. Una scelta politica e strategica che sposta radicalmente gli equilibri del calcio continentale, sancendo la vittoria della linea diplomatica con gli organismi internazionali.

